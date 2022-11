G20 | “No a un’era di guerra | Mosca si ritiri” Meloni vede Biden | focus su Cina e Ucraina Dopo l’incontro con Erdogan | “Insieme contro l’immigrazione irregolare”

Il Sole 24 ORE

...cercato di "politicizzare la dichiarazione finale del vertice"... che ha dichiarato su Lavrov: "nelle mie vicinanze e ha detto ... "E' giusto che vi siadialogo continuo per discutere proprio ...Meloni ha ringraziato il presidente indonesiano Widodo per aver guidato il'in acque cosi' tempestose'. Infatti quandoanno fa l'Indonesia ha assunto la presidenza, dopo l'Italia, '... ***G20: bozza documento finale, 'no a un'era di guerra' - Il Sole 24 ORE