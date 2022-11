G20 | “No a un’era di guerra | Mosca si ritiri” Meloni | “L’impatto è stato spaventoso | non consentiamo a nessuno di intimidirci” Russia isolata | “L’Occidente vuole imporre la nostra condanna”

(Di martedì 15 novembre 2022) La premier: «Grazie a lavoro dei medici e vaccini sul Covid va meglio, ora non sacrificare la libertà per la tutela della salute». Biden incontra Erdogan e Macron. Giorgetti vede il ministro delle Finanze saudita

Il Sole 24 ORE

... ilsi è trasformato invertice di concertazione a cui ... Per l'Italiapresente l'allora premier Berlusconi. Nella foto si ..."Quando l'Indonesia ha assunto la Presidenza del... "Per riuscire nella sua missione, ildeve avere il coraggio di ... infrastrutture più efficienti,'istruzione di qualità, assistenza ... ***G20: bozza documento finale, 'no a un'era di guerra' - Il Sole 24 ORE