G20 | Meloni vede Biden Per ora nessun incontro con Macron

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Una giornata interminabile per Giorgia-unica donna a capo di un governo a sedere tra i Grandi al G20 di Bali-, scandita da due interventi su tre sessioni di lavoro previste e incontri di peso in agenda, il più atteso con il presidente statunitense Joe: quasi un’ora di faccia a faccia tra i due, in barba ai 20 minuti previsti.-giunta in Indonesia con la figlia Ginevra- arriva al summit accolta dal padrone di casa, il presidente indonesiano Joko Widodo, e, ironia della sorte, il primo leader che segue, subito dietro di lei, è il presidente francese Emmanuel. I due si sfiorano quasi, ma non si incontrano. Al momento, infatti, non c’è stato ancora uno spazio di dialogo o di confronto dopo il duro scontro sui migranti dei giorni scorsi. E a Bali la giornata volge quasi al ...