G20 | Meloni ricevuta da presidente indonesiano | subito dopo di lei arriva Macron

I DOSSIER Il dossier ucraino affrontato da Biden esi interseca con almeno altri due filoni importanti per entrambe le sponde dell'Atlantico e al centro del: la crisi energetica e quella ..., Biden e Xi Jinping: Niente atomica in Ucraina Vertice tra il presidente Usa e quello cinese alla vigilia dell'apertura del summit dela Bali, in Indonesia. I leader... Migranti,: ...Debutto sul palcoscenico della politica internazionale per Giorgia Meloni, arrivata a Bali per il primo viaggio in Asia da presidente del Consiglio (G20, IL LIVEBLOG). (Sky Tg24 ) BALI — È il giorno ...Il dossier ucraino affrontato da Biden e Meloni si interseca con almeno altri due filoni importanti per entrambe le sponde dell’Atlantico e al centro del G20: la crisi energetica e quella alimentare.