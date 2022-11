G20 | Meloni | “L’impatto della guerra è stato spaventoso | ma non consentiamo a nessuno di intimidirci” Incontro Biden-Erdogan

(Di martedì 15 novembre 2022) La premier: «Grazie a lavoro dei medici e vaccini sul Covid va meglio, ora non sacrificare la libertà per la tutelasalute». Giorgetti vede il ministro delle Finanze saudita

Agenda Ue : I leader delsi riuniscono a Bali, in Indonesia, per un vertice di due giorni sul ... Italia : Inizio del processo per diffamazione intentato da Giorgiacontro il giornalista ...ha aggiunto che 'a causa della pandemia, negli ultimi due anni potremmo aver trascurato altre emergenze. Dobbiamo porvi rimedio'. L'Italia ha deciso un nuovo contributo di 185 milioni di euro ...Nel suo intervento al G20 di Bali in Indonesia la premier Giorgia Meloni ha parlato della guerra in Ucraina, della crisi energetica e alimentare e del Covid ...È la prima volta che, nello staff di un presidente del Consiglio italiano, c’è anche una bambina. Fra le donne presenti al G20, Meloni è l’unica a ricoprire l’incarico di capo di governo ...