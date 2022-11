G20 | Meloni | devastante impatto guerra su ordine e economia mondiali Leader verso condanna invasione Russia in Ucraina

...consiglia da sempre Giorgia- l'Italia dovrebbe candidarsi a diventare l'avamposto atlantico dell'Europa occidentale, la Polonia del quadrante Ovest del Continente. A Bali per il suo primo...Così la premieral. "Abbiamo reagito e continuato a lavorare insieme. Non solo su energia e cibo, ma su tante altre sfide:difesa dell'ambiente,contrasto a cambiamenti climatici,...Italia in prima fila nelle sfide future contro le pandemie. Giorgia Meloni prende la parola al G20 di Bali, in Indonesia, per affrontare un ...Meloni sul Covid-19: "Una situazione di pericolo che abbiamo il dovere di affrontare in modo strutturale, senza mai cedere alla facile tentazione di sacrificare la libertà dei nostri cittadini in nome ...