G20 | l’appello del capo della Fifa a Russia e Ucraina | «Cessate il fuoco fino alla fine dei Mondiali»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) «Uniltemporaneo per un mese, per la durataCoppa del Mondo». E’ questa la richiesta avanzata dal presidente, Gianni Infantino, nel suo intervento al G20 di Bali, in Indonesia. Questa domenica in Qatar si apriranno ufficialmente idi calcio, la cui finale si disputerà al Lusail Stadium il 18 dicembre. La proposta dell’organizzazione calcistica è di sospendere ogni attività bellica inad allora. O, in quanto meno, di realizzare «alcuni corridoi umanitari o qualsiasi cosa che possa portareripresa del dialogo come primo passo verso la pace». Nel suo intervento al summit di Bali, Infantino ha aggiunto: «Non siamo così ingenui da credere che il calcio possa risolvere i problemi ...