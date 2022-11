G20 | la premier Giorgia Meloni a Bali con la figlia Ginevra

A Bali per il suo primoda presidente del Consiglio, la leader proverà ad avvicinare questo obiettivo politico e strategico, cercando però almeno di salvare la forma. Questo contenuto è riservato ...Così laMeloni al. "Abbiamo reagito e continuato a lavorare insieme. Non solo su energia e cibo, ma su tante altre sfide:difesa dell'ambiente,contrasto a cambiamenti climatici,...A Bali per il suo primo G20 da presidente del Consiglio ... quando sedeva a Palazzo Chigi. A Xi, però, la premier garantirà comunque un impegno di massima per favorire e incrementare alcuni canali ...BALI (INDONESIA) (ITALPRESS) – “Quando l’Indonesia ha assunto la presidenza del G20 era impossibile prevedere che la Russia avrebbe ...