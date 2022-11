(Di martedì 15 novembre 2022) Bali, 15 nov. (Adnkronos) - "A margine del G20 a Bali incontro tra ile ildelleMohammed Aljadaan, per discutere della situazione economica, crisi energetica e sue conseguenze economiche e per la cooperazione tra i due paesi". Così sul profilo Twitter ufficiale del ministero dell'Economia, che pubblica anche uno scatto dell'incontro che ha avuto luogo nella serata di ieri.

Gli obiettivi di Giorgia Meloni e Giancarloaldi Bali La premier italiana arriva al summit di Bali senza aver chiuso il capitolo del " caos migranti " con la Francia e al momento non è ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni èa Bali, dove martedì e mercoledì parteciperà alpresieduto dall'Indonesia. In serata (21.30 ora locale) il ministro dell'Economia Giancarloavrà un incontro con il ministro delle finanze dell'Arabia Saudita Mohammed al - Ja - Daan. I ... G20: Giorgetti vede ministro finanze Arabia Saudita, focus su energia Bali, 15 nov. (Adnkronos) – “A margine del G20 a Bali incontro tra il ministro Giorgetti e il ministro delle finanze Arabia Saudita Mohammed Aljadaan, per discutere della situazione economica, crisi ...Si riuniscono a Bali per il G20 i rappresentanti delle economie che producono l'85% del Più mondiale. Tra i temi: la crisi climatica, la guerra in Ucraina. Sullo sfondo le ambizioni di Pechino ...