G20 | breve scambio Meloni-Scholz a margine lavori summit

(Di martedì 15 novembre 2022) Bali, 15 nov. (Adnkronos) - Unodi qualche minuto tra il premier Giorgiae il cancelliere tedesco Olaf, adella seconda sessione di lavoro del G20 -focus sul tema Salute-, che sta per avere inizio a Bali.si è avvicinato per un saluto al neo presidente del Consiglio italiano, poi, dopo unodi battute di un paio di minuti, si è allontanato per raggiungere la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

Temi che vanno ben al di là dell'agenda fissata dall'Indonesia, presidente di turno del, e ... allora Malcolm Turnbull, seguito nel 2019 da uncolloquio con Scott Morrison, in un contesto di ......italiano Giorgia Meoni ha raggiunto l'isola indonesiana per il vertice con i rappresentanti del. Aè prevista la prima sessione di lavoro plenaria sui temi Food and Energy e Security, mentre ...Bali, 15 nov. (Adnkronos) – Uno scambio di qualche minuto tra il premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a margine della seconda sessione di lavoro del G20 -focus sul tema Salute- ...La crisi in Ucraina al centro del vertice in Indonesia. Nella bozza del documento finale "inammissibile" l'uso o la minaccia del nucleare. La Russia partecipa con Lavrov.