G20 Bali | Meloni incontra il Presidente turco Erdogan La stretta di mano tra i due

(Di martedì 15 novembre 2022) (Agenzia Vista), 15 novembre 2022 ldel Consiglio Giorgiaha tenuto un incontro con il capo dello Stato della Turchia, Recep Tayyip, a margine del vertice annuale del G20, in corso a, in Indonesia. Ecco ladifra i due Presidenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

...telecamera tra la gioia e la fatica del vittorioso derby contro il connazionale Danil Medvedev (67/63/76) valgano tanto quanto la stretta di mano tra Joe Biden e Xi Jinping a margine deldi. ...Anche la Libia al centro del bilaterale leggi anche, Meloni: "Pandemia ha mostrato la fragilità della società" Anche il difficile tema della migrazione e la crisi libica è stata al centro ...Il G20 di Giorgia Meloni, il primo vero grande appuntamento istituzionale ... nella sede dell’albergo dove soggiorna a Bali. Anche il leghista fa parte dalla delegazione giunta in Indonesia per il ...Prima missione riuscita. In meno di 24 ore Giorgia Meloni, al G20 di Bali, si è accreditata come interlocutore affidabile per i grandi della terra. Del resto quando ieri ha preso posto tra ...