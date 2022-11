G20 | accordo su bozza di dichiarazione finale | c’è condanna guerra

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – I capi negoziatori del G20, compresi i rappresentanti di Mosca, hanno raggiunto unsulladidel vertice di Bali. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dopo che, a quanto apprende la Dpa, nonostante l’iniziale resistenza della Russia, i Paesi occidentali sono riusciti a inserire nellaun passaggio con ladellacontro l’Ucraina. L’approvazione dellada parte della Russia è vista come un possibile segnale che Mosca non può più contare nemmeno sul sostegno della Cina nel gruppo del G20 sulla questione dell’Ucraina. Un alto funzionario del governo statunitense ha dichiarato che nellala maggior parte dei membri del ...

Inoltre, ilchiede che sia prolungato l'(in scadenza nei prossimi giorni) che permette l'esportazione di cereali dai porti ucraini sul Mar Nero. Ieri il vertice tra il presidente rancese ...... il nostro Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, aldi Bali, dove, credo, si ... Ma certo, noi abbiamo undi acciaio con Cipro!La tensione fra Usa e Cina si raffredda. Su Taiwan, sulla guerra in Ucraina, sulla lotta per l’ambiente e le guerre commerciali. Su tutto Washington e Pechino tornano a dialogare e cercano ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato martedì un appello al vertice del G20 affinché gli Stati aiutino a ripristinare ... Tra le misure c'è un accordo per garantire la sicurezza ...