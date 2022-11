G20 a Bali | il pressing Usa per condannare la Russia sull’Ucraina

Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su Telegram, dopo essere intervenuto in videocollegamento al vertice delin corso a. Nel messaggio, Zelensky elenca 10 'proposte' ...Giorgia Meloni è l'unica donna capo di governo presente alin corso a, in Indonesia. Le altre donne presenti al tavolo dei Grandi sono Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue, il direttore generale del Fondo monetario internazionale ...la premier a Bali: non abbiamo permesso a nessuno di intimidirci. impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l`Ucraina e il devastante ...BALI (INDONESIA) (ITALPRESS) – “La nostra visione del cammino verso la pace”. L’ha presentata il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un lungo intervento in videoconferenza al G20 in corso ...