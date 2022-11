Futuro incerto e povertà Risso spiega le paure degli italiani

Leggi su formiche

(Di martedì 15 novembre 2022) La forbice delle disuguaglianze si allarga sempre di più e le preoccupazioni per ilsi fanno sempre più concrete. Poveri sempre più poveri e soli e ricchi sempre più ricchi e in compagnia. Si potrebbe riassumere così l’indagine che il direttore scientifico di Ipsos Enzodescrive a Formiche.net, di cui il governo dovrà necessariamente tenere conto. Quanti sono gliche si dicono preoccupati per il? Il 60% delle persone che abbiamo coinvolto nella nostra rilevazione si dice preoccupata per il. O meglio pensa che ilsia come il presente (negativo) oppure ancora peggio. Ma se questo dato risulta calato, nel ceto popolare la percentuale sale all’83%. In controtendenza il dato legato al ceto medio che invece, per un 52% ritiene che il ...