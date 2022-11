Furto nell' appartamento di Daniele Rugani | la compagna Michela Persico rompe il silenzio | Non ce la facciamo più

(Di martedì 15 novembre 2022) Mi hanno consigliato di installare telecamere e antidi ultima generazione perché, vista la traccia lasciata dai ladri, c'era il rischio che potessero tornare.", ha aggiunto alla Gazzetta . In ...

ilgazzettino.it

...pubblicamente i due tentativi di rapina consecutivi subiti nel proprio appartamento a Torino'... Tentatoa casa Rugani: giocatori Juve nel mirino . Il segnale lasciato dai ladri: la decisione ...La paura deldei dettagli della carta viene segnalata dal 18% del campione, ben al di sotto ...online includono l'opzione per disabilitare e abilitare facilmente i pagamenti e - commerce'app ... Furto alla Cipressina, una donna non testimonia: «Mia figlia è stata minacciata, ho paura» La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani, svela i due tentativi falliti di furto subiti in pochi giorni mentre iol compagno era fuori con la squadra ...Dopo l'ennesimo blitz. Un uomo di 28 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l'accusa di furto a bordo auto dopo una serie di ...