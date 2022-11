Fulmine a ciel sereno in casa Ferrari | lascerà la Rossa da gennaio

Leggi su rompipallone

(Di martedì 15 novembre 2022) Scossone in. Era nell’aria, già da qualche giorno si rincorrevano notizie su un possibile cambio all’interno del team di Maranello. E cosi sarà, il presidente Elkann ha preso la sua decisione: Mattia Binotto non sarà più il team principal in Formula 1. Il successore, a partire dal prossimo, sarà Frederic Vasseur, proveniente da Alfa Romeo. L’ingegnere francese era stato sondato già la scorsa estate dal presidentesta John Elkann perché i vertici di Maranello stavano valutando un’alternativa a Binotto, opzione che poi non si era concretizzata. Binotto (FOTO – Getty Images) L’ormai ex team principal del cavallino paga il non essere mai riuscito a riportare ai vertici nella lotta per il titolo la. Vasseur costituisce una svolta gestionale, dato il suo ...