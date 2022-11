Francia | Lloris | 'Niente fascia LGBTQ in Qatar' VIDEO

... gli altri nove militano invece in altrettante rappresentative diverse, e si tratta di Romero (Argentina), Sarr (Senegal), Davies (Galles), Hojbjerg (Danimarca),), Perisic (Croazia), ...Commenta per primo In conferenza stampa. Hugo, capitano della selezione francese, ha annunciato che lafarà sentire la sua voce sul tema diritti umani in Qatar : 'Qualcosa sarà fatto, qualcosa faremo. Sarete aggiornati a tempo ...Durante la conferenza stampa il portiere della Francia ha espresso i suoi dubbi sull'utilizzo della fascia tricolore LGBTQ durante in Mondiali in Qatar ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...