FOTO Roberta Melesi | la Venere bionda dello sci italiano Debutto imminente in Nord America

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022), classe 1996, appartenente alle Fiamme Oro, ha esordito in un evento FIS nel novembre 2011, per poi sbarcare in Coppa Europa di sci alpino nel febbraio 2013, ed infine fare il salto in Coppa del Mondo a fine dicembre 2017 nello slalom gigante di Lienz, in Austria. In carriera vanta 100 gare in Coppa Europa, con sei podi ed una vittoria, ottenuta il 12 marzo 2019 a Sella Nevea in Super-G. Due i secondi posti, ottenuti entrambi in gigante, il 22 gennaio 2019 a Zinal (Svizzera) ed il 15 febbraio 2021 a Götschen (Germania). Tre i terzi posti: due in gigante, il 21 gennaio 2019 a Zinal (Svizzera) ed il 20 marzo 2021 a Reiteralm (Austria), ed uno in Super-G, il 29 gennaio 2019 a Les Diablerets (Svizzera). Sono invece 45 le gare in Coppa del Mondo, con il 14° posto nel Super-G di Garmisch-Partenkirchen (Germania) del 30 gennaio 2022 quale ...