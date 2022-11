Forza Italia in Sicilia vede doppio | rottura Miccichè-Schifani

Agenzia Nova

L'è sempre più divisa, il gap tra Nord e Sud lungi dal ridursi, si amplia creando, di fatto, ... stante così le cose, non avrà più lae la capacità di risalire la china", conclude Aloisio. ...Durante l'incontro al Viminale si è discusso anche della norma sui rave, sui qualiaveva sollevato alcune perplessità e chiesto modifiche. Il ministro, viene riferito, avrebbe ribadito ... Legge di Bilancio: Forza Italia contribuirà in maniera determinante alla scrittura Lo ha detto Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia, in un intervento a Tagadà, su LA7. "Come Forza Italia però, già questo venerdì, presenteremo una proposta al Ministro Giorgetti anche sul tema ..."Apprendo che domani alla Camera si svolgerà la presentazione del movimento politico 'Italia libera' a cui parteciperà Giuliano Castellino. Non do giudizi politici sul nascente movimento politico, ma ...