Fortuna granda | il film documentario di Alberto Gottardo e Francesca Sironi

Leggi su tuttotek

(Di martedì 15 novembre 2022) Ildi, nelle sale italiane in tour dal 24 novembre Dopo il successo ottenuto al BiograFestival International Celebration of Lives 2022, e la conquista de Premio Solinas per il Migliorper il Cinema 2020; arriva nelle sale italiane, il prossimo 24 novembre, ildi. Distribuito da Trent; il progetto ha visto muovere i primi passi nel lontano 2017, come reportage giornalistico di inchiesta sugli adolescenti ...