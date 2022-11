Fisco | Leo | “Cartelle sotto 1 000 euro possono essere cestinate”

...studia anche una riforma delle sanzioni Secondo il viceministro dell'Economia il sistema sanzionatorio fa parte dei problemi delitaliano. Senza mettere in dubbio l'utilità delle sanzioni,...Quello che purtroppo non ha potuto pagare, lo mettiamo in condizione di poter pagare in un certo lasso temporale', ha insistitosottolineando che un meccanismo simile varrà anche per 2019 e 2020, ...(Adnkronos) – ”Tutte le cartelle di un valore inferiore a 1.000 euro possono essere cestinate”. Lo afferma il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, intervenendo a ‘Quarta repubblica’ su Rete 4. “In ...E’ questo un argomento su cui ha discusso a lungo il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo: “Vorremmo estendere la flat tax incrementale ai dipendenti ma i numeri sono robusti ed è ...