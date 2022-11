Fisco | il viceministro Leo | Cestinate cartelle fino a mille euro | 50% fino a 3mila

(Di martedì 15 novembre 2022) Leggi Anche Flat Tax, Silvio Berlusconi: 'Strumento per rimettere in moto l'economia' 'Flat tax difficile per dipendenti, ragioniamo sui premi' - 'Vorremmo estendere la flat tax incrementale ai ...

... bollette e difficoltà economiche', ha annunciato ilMaurizio Leo. 'Prendiamo il 2022: - ha detto - dovevo fare i miei versamenti periodici e non l'ho fatto. Non ho potuto. Io ti dico: ...Sul, come ribadito da Matteo Salvini, si andrà invece ad un aumento della soglia dell'... IlLeo annuncia in una intervista a Quarta Repubblica che le cartelle esattoriali da meno di ...Sul fronte fisco il governo si prepara alla nuova "tregua". Le cartelle fino a mille euro potranno essere "cestinate", mentre per quelle tra mille e 3mila euro "l'imposta evasa può essere ridotta dal ...Lo ha annunciato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, a Quarta Repubblica. "Bisogna fare una delega fatta bene e poi i decreti legislativi", ha precisato. Parlando in ...