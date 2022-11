Fiorentina preoccupata alcune decisione arbitrali | Barone a Coverciano per incontrare Gravina

Calciomercato.com

...un'ottima occasione per ripercorrere la biografia della grande giornalista e scrittrice. ... la Fallaci era rimasta prima stupefatta e poidall'atteggiamento degli emiri in teoria ...Il Napoli ha vinto di squadra , avvolgendo una Romaquasi solo di ubbidire agli ordini ... Dimarco andava espulso, non c'è dubbio, ma laha preso 8 gol in casa nelle ultime due ... La Fiorentina adesso è viva, ma la sosta per il mondiale preoccupa Italiano La sfida di domenica sera tra il Milan e la Fiorentina ha lasciato molti strascichi: nonostante l’ottima prestazione della squadra di Vincenzo Italiano la dirigenza gigliata sarebbe furiosa per il tra ...Se però il valore della Fiorentina è quello visto in campo ieri sera contro ... Sicuramente dal punto di vista dell’analisi tecnica i due allenatori saranno preoccupati dai rischi corsi e dalle ...