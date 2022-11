Fiorentina | Barone a Coverciano per parlare con Gravina | le ultime

(Di martedì 15 novembre 2022) Il dg della, Joe, è andato anegli uffici della Figc percon GabrieleIl dg della, Joe, è andato anegli uffici della Figc percon Gabriele. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le motivazioni sarebbero i trattamenti subiti in campo nell’ultima sfida contro il Milan e non solo. Il silenzio della Figc non è piaciuto alla Viola che vuole muoversi nelle opportune sedi per cautelarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tra i temi più caldi in casa Fiorentina adesso c'è senza ombra di dubbio la situazione, ed oseremo dire anche il futuro a Firenze, di Nicolas Gonzalez. Con le dichiarazioni di Barone e Italiano di domenica scorsa, è venuto alla luce il caso riguardante l'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez. L''edizione odierna de La Nazione ha cercato di approfondire gli scenari possibili.