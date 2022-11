FIORELLO | LA RAI SPENDE 200 MILIONI PER I MONDIALI IN UN PAESE CHE CALPESTA I DIRITTI?

(Di martedì 15 novembre 2022)commenta gli imminentidi calcio durante «Aspettando Viva Rai2!», l’appuntamento quotidiano in diretta alle 7.15 sul suo profilo Instagram e a seguire su RaiPlay con contenuti esclusivi, in attesa della partenza ufficiale il 5 dicembre di «Viva Rai2!» su Rai2. «Noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio aiin Qatar. Unche non è tradizionalmente calcistico. Quando mai in Qatar hanno giocato a pallone? Quando mai lì c’è stato un campionato di calcio? Dove giocavano? Nei pozzi di petrolio? Non c’era lo spazio. C’erano le trivelle». «Si dovrebbero ritirare tutti da questo Mondiale – prosegue-. Undove tutti gli abitanti, «i qataresi» (ride, ndr), sul loro zerbino hanno scritto ...

...ritirarsi'© LaPresseA parlare dei Mondiali in Qatar ci ha pensato Rosario... E noi chiudiamo il campionato per tutto questo E laha speso 200 milioni per prendere i diritti di ......ha parlato dell'avvio dei Mondiali sempre più vicino. 'Noi abbiamo bloccato il nostro ... 'E noi chiudiamo il campionato per tutto questo E la, ha stoccato, ha speso 200 milioni per ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Nella sua rassegna stampa del mattino 'Aspettando Viva Rai 2' lo showman torna sul tema dei diritti civili e scherza: "Anche Dua Lipa non va ai ...