Finn Wolfhard si è buttato sullo stile maschile

Leggi su gqitalia

(Di martedì 15 novembre 2022) Quando un giovane attore termina di interpretare la propria parte in una serie di film di successo, inizia a sentirsi rivolgere una sola precisa domanda: «Qual sarà il prossimo?». Una possibile risposta arriva da Daniel Radcliffe, ma mentre le prospettive di nuove scelte artistiche e ruoli si risolvono da sole, la vera mossa vincente di fronte al dubbio sul prossimo futuro è quella di iniziare a dedicarsi alla moda. Per fortuna di, l'attore diciannovenne che interpreta Mike Wheeler nella serie Netflix Stranger Things, ogni aspetto professionale e di immagine sembra procedere a gonfie vele. Oltre a tenersi occupato con la musica e altri ruoli nel circuito del soprannaturale, ha recitato nel reboot della serie It, in Ghostbusters: Afterlife e un recente remake in CGI della Famiglia Addams, è diventato anche un volto del Saint Laurent di ...