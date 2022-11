(Di martedì 15 novembre 2022) Massimo, ex presidente della, ha parlato a Il Secolo XIX della sua voglia di salvare il club Massimo, ex presidente della, ha parlato a Il Secolo XIX della sua voglia di salvare il club. Le sue dichiarazioni: TORNARE– «Me lo auguro, ci sto. Il mio obiettivo è quello di cercare diin un. La verità è che la mia famiglia è proprietaria della società blucerchiata e quindi continuerò a interessarmi delle sorti della squadra che rappresenta nove anni della mia vita. Negli ultimi mesi la situazione economica e sportiva è precipitata.mettermi in gioco e trovare le risorse per andare avanti fino a fine stagione e ...

Calcio News 24

... con Sylvester Stallone, Estelle Getty, JoBeth Williams, Roger Rees, Martin, Gailard ... in onda dalle 21.20 su DMAX Missione Artemis 1 - Dalla Terra alla Luna (e) , in onda alle 21.15 ...... l'ex presidente che ha ceduto a, con una domanda chiara: "Cosa prova a vedere la Samp così... C'è il sogno di undi Claudio Ranieri, ma ci sono troppi ostacoli per portare a casa la sua ... Ferrero: «Ritorno alla Sampdoria Ci sto lavorando. Voglio riportarla in porto sicuro. Chiedo scusa ai tifosi» Massimo Ferrero ha rotto il silenzio. L’ex presidente attende la fine dell’interdizione (6 dicembre) per poter fare ritorno alla Sampdoria. Ecco l’annuncio attraverso le pagine de Il Secolo XIX.Alle prese con una crisi di gioco e risultati che ha fatto precipitare la squadra al penultimo posto in classifica (con soli 6 punti in 15 giornate, e già a -7 dallo Spezia quart'ultimo), la Sampdoria ...