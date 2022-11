Ferrari e Binotto | siamo al capolinea? La Rossa smentisce | ma i cambi non sempre pagano - Sport - Formula1

Voci su un possibile siluramento del team principal della scuderia di Maranello per lasciar posto al francese Frédéric ...Chi è Frederic Vasseur, successore di Mattiain: lanciò Charles Leclerc in F1 Dunque se davvero Frederic Vasseur diventerà il team principal dellanel 2023 al posto di Mattia ...Mattia Binotto non sarà più il team principal della Ferrari in Formula 1 e al suo posto a gennaio arriverà Frederic Vasseur ...Riascolta Braida convocato di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.