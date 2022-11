Ferrari - Binotto è davvero al capolinea? Ecco cosa sappiamo

(Di martedì 15 novembre 2022) Il GP di Abu Dhabi di domenica prossima potrebbe essere l'ultimo da Team Principal dellaper Mattia: questo, almeno, stando a svariate indiscrezioni di stampa, per cui il presidente John Elkann avrebbe già preso la sua decisione. Il presunto sostituto? Frédéric Vasseur, attuale numero uno dell'Alfa Romeo-Sauber. L'avventura diè dunque al? Non è detto, perché la Scuderiasmentisce seccamente, parlando di voci "totalmente prive di fondamento". C'è tensione.c'è di vero, quindi? Certamente, le indiscrezioni poggiano sul fatto che Maranello è nel mezzo di un altro anno difficile. vero che la F1-75 è tornata alla vittoria all'inizio della stagione, ma ha poi gradualmente perso terreno nei confronti di una Red Bull che è stata libera di ...

