(Di martedì 15 novembre 2022) Esce in edicola un numero speciale dedicato alla condizione femminile ine all’indipendenza economica dellenel nostro: «Perché inpuoi fare un figlio solo con un uomo? Perché non puoi andare dal tuo ginecologo e chiedere il seme di un donatore quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto? Questa è violenza. Noinon siamo libere di gestire il nostro corpo»

Vanity Fair Italia

...ricordato l'influencer che se necessario sarebbe stata disposta anche ad andare all'estero... Ho le ovaie e l'utero, quindi ho le mestruazioni, non sono in menopausa, posso fare lain ......dimostrano infatti che la fertilità femminile cala drasticamente già dai 35 anni e si è visto che le tecniche diassistita dopo i 42 anni hanno bassissime percentuali di successo.... Fecondazione per single, maternità, gender gap: «L'Italia non è un Paese per donne», Emma Marrone si racconta a Vanity Fair Francesca Guacci si è sottoposta ad un intervento di salpingectomia laterale per evitare di rimanere incinta: "Sono stata denigrata", ecco il racconto ..."Ho sempre avuto la consapevolezza viscerale di non essere destinata a diventare madre e, così, cinque anni fa mi sono sottoposta all’operazione di salpingectomia. L'intervento prevede l'asportazione ...