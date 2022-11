Febbre e tosse in diretta | come stanno i vipponi trovati positivi al Covid

Leggi su biccy

(Di martedì 15 novembre 2022)e un po’ di spossatezza: il bollettino medico dei quattroalè tutto sommato buono. Quello che sta meglio è Luca Onestini (probabilmente il paziente zero) che ha confessato di essere asintomatico; poi c’è Charlie Gnocchi che a parte un po’ di spossatezza non ha avuto sintomi. “Tutto ok, ci trattano bene. Non ci fanno mancare nulla, mi hanno portato anche i pastelli e io sono permesso di fare un piccolo disegno”. La vippona che ha avuto maggiori problemi è stata Patrizia Rossetti che ha avuto lagiovedì sera (durante la) e nella giornata di venerdì, quando è stata prelevata e portata in albergo. “sto? Dai un po’ di raffreddore ancora, un po’ di, ma ...