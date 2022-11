Fagnano Olona Varese | pazienti rifiutano di farsi curare dal nuovo medico perché è nero

(Di martedì 15 novembre 2022) Chiamato da pochi giorni dall’Ats per sostituire il dottor Giacomo Navarra, andato in pensione recentemente, il dottor Enock Rodrigue Envolo ha incontrato più di una difficoltà all’interno della sua comunità, a, a due passi da Malpensa in provincia di. Questoper via del colore della sua pelle ci sono moltiche hanno deciso di nonvisitare da lui. Qualcuno lo ha invitato ad “andare a pascolare le pecore”, molti altri lo hanno insultato sui social. “Sono amareggiato. Ma se non mi vogliono andrò a lavorare altrove”, dice oggi a La Provincia di. Il dottore Envolo, 48enne originario del Camerun, ha spiegato che molti lo chiamano “il senegalese”. Ha denunciato la vicenda prima sui social, poi la polemica si è allargata. ...

