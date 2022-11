Facile sognare alla Scugnizzeria | nuovo progetto a Scampia

Ristrutturare ha presentato a Napoli la terza tappa di "", progetto di corporate social responsibility nato con la missione di ristrutturare spazi dedicati alla tutela dell'infanzia in difficoltà, sviluppato in collaborazione con Every Child ...... ha presentato oggi a Napoli la terza tappa di "" , il progetto di corporate social responsibility nato con la missione di ristrutturare spazi dedicati alla tutela dell'infanzia in ...Roma, 15 nov. (askanews) - Facile Ristrutturare ha presentato a Napoli la terza tappa di "Facile sognare", progetto di corporate ...E' qui che entra in gioco il progetto Facile Sognare, giunto alla terza tappa in Italia. Si tratta di un intervento di responsabilità civile rivolto ai bambini e ragazzi in difficoltà, promosso da ...