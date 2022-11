F1 | “ultima corsa” per Lewis Hamilton O vince Abu Dhabi | o la chance di superare Schumacher svanirà per sempre

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) Peril Gran Premio di Abusarà una sorta di do-or-die in merito alla possibilità diun primato attualmente detenuto in coabitazione con Michael. Il britannico ha infatti vinto almeno una gara in ogni singola stagione della sua carriera, issandosi a 15 anni consecutivi con almeno un successo al proprio attivo. In questo 2022, però, l’inglese non ha ancora primeggiato. Dunque, o si impone ad Abu, oppure ladi scavalcare il tedesco sfumerà per. Il teutonico realizzò la propria striscia conquistando almeno un GP tra il 1992 e il 2006. Ci fu anche un po’ di fortuna in questa sequenza, perché nel 2005 il fuoriclasse di Kerpen “trionfò” (si fa per dire) solo a Indianapolis, nella famigerata gara con ...