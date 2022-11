F1 | licenziato Mattia Binotto dalla Ferrari Già definito il successore

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) Le indiscrezioni continuano a susseguirsi, a breve dovrebbe arrivare anche l’ufficialità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,sarebbe alla fine della sua avventura in. L’ingegnere 53enne non sarà più il team principal della scuderia italiana di F1. Sembra già delineato il suo: spazio Frederic Vasseur dall’Alfa Romeo. La scelta sembra essere stata fatta proprio dal presidente John Elkann, che aveva sondato il terreno con il transalpino già in estate.era subentrato a Maurizio Arrivabene nel 2019, in questi anni la crescita della casa di Maranello c’è stata, ma non così evidente: tantissime le scelte errate, sia in prova che in gara, e tanti i dissapori sia dei tifosi, ma anche dei piloti stessi (non ultimo quello recente di Charles Leclerc). Da ...