F1 | Binotto mandato via della Ferrari | al suo posto da gennaio c' è Vasseur

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo un'altra stagione piena di difficoltà ed incomprensioni all'internoscuderia, lapare aver scelto di cambiare in vistastagione 2023. A darne notizia è la Gazzetta dello Sport: Mattianon sarà più il team principalscuderia di Maranello in F1, e al suoarriverà Fredericdall'Alfa Romeo. La scelta dell'ingegnere francese, 54 ...

