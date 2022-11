Esterno notte | video intervista a Gabriel Montesi e Daniela Marra | «Morucci e Faranda uniti da ideologia più che amore»

Su Rai1 la fiction "", dedicata allo statista ucciso, Marco Bellocchio riscrive gli anni Settanta con tutte le sue antipatie., la figlia di Aldo Moro contro la serie Rai di Bellocchio: 'O rispettate la storia o ci lasciate in pace". Questa sera 15 novembre è in onda su Rai1 alle 21:20 la seconda puntata della ...“Esterno notte esemplifica al meglio la missione della fiction del servizio pubblico e siamo orgogliosi di offrire alla grande platea generalista una serie che è un esperimento e un laboratorio del ra ...Un tempo eventi come l’ Esterno notte di Marco Bellocchio, trasmessi sulla Rai incatenavano il paese televisivo e avevano una centralità, appunto, d’altri tempi. Oggi funziona diversamente e ne fanno ...