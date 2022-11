Esterno notte | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

(Di martedì 15 novembre 2022) Stasera, martedì 15 novembre 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda ladi, la serie evento diretta da Marco Bellocchio che racconta i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. In tutto tre puntate tutte in onda in prima serata tv. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.(storia vera) Nella, mentre Aldo Moro (Fabrizio Gifuni) è nelle mani delle Brigate Rosse, Paolo VI (Toni Servillo), amicofamiglia, segue con attenzione la vicenda; il Pontefice, malato, deve rinunciare alla Via Crucis. Intanto il dubbio comincia a insinuarsi nella mente...

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:(serie tv), in onda dalle 21.25 su Rai 1 Il Collegio 7 (docu - reality), in onda dalle ...è un saggio, anche dai toni grotteschi, sull'anima di un popolo, sulle sue molte sfaccettature. Cerca di far luce nell'ombra, dove a regnare è la confusione, la paura, la schizofrenia ...Esterno notte: le anticipazioni (trama - storia vera e cast) della seconda puntata in onda stasera, martedì 15 novembre 2022, alle ore 21,25 ...Esterno Notte, nella mini-serie di Bellocchio sul caso Moro in onda su Rai 1 c'è anche Cullin L'attore cagliaritano veste i panni di Luigi Zanda, collaboratore dell'allora ministro dell'Interno ...