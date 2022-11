Esterno Notte | anticipazioni seconda puntata di martedì 15 novembre 2022

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 15 novembre 2022), tre prime serate dirette da Marco Bellocchio per The Apartment, Kavac Film e Rai Fiction in coproduzione con Arte France, racconta il sequestro di Aldo Moro da molteplici punti di vista: quelli di coloro che furono coinvolti a vario titolo e in alcuni casi tentarono di salvarlo, in altri fecero finta di farlo, in altri boicottarono apertamente ogni trattativa. Sono la famiglia Moro, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, i mafiosi, gli infiltrati: alcuni dei sei episodi che compongono la fiction (saranno tutti disponibili in streaming in diretta e in replica anche su Rai Play) hanno titoli che li rappresentano. A seguire, tutte leaggiornate di volta in ...