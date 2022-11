Enrico Montesano sui social | “Voglio incontrare il presidente dell’ANPI”

(Di martedì 15 novembre 2022) Doveva essere la sua occasione, doveva dimostrare anche ai più giovani come un artista del suo calibro può e deve fare spettacolo. Ci stava riuscendo, per qualche istante, quandosaliva sulla pista di Ballando con le stelle e iniziava a ballare e regalava spettacolo, potevamo anche provare a mettere da parte tutto quello che è stato, senza dimenticare chiaramente. Era stata la Rai a farlo, era stata Milly Carlucci a farlo, noi no, parte del pubblico neppure. Ma è un gioco, si va avanti. Peccato però cheabbia scordato forse di essere in tv e abbia dimenticato che se indossi una maglia di quel genere, se ne parlerà, perchè non si deve fare. Si feriscono persone, si compie un gesto da condannare. E infatti, per lui, è arrivata la squalifica. E nessuno di noi ha ma puntato il dito contro ...

Prima si è scusato ma, poi, ha deciso di passare alle vie legali contro la Rai. Insomma, il caso è tutt'altro che chiuso. Enrico Montesano, tramite il suo avvocato Giorgio Assumma, ha fatto sapere che "esaminerà la situazione per tutelare la sua onorabilità". Enrico Montesano ha deciso di querelare la Rai per l'espulsione dalla trasmissione 'Ballando con le stelle' a causa di una maglietta con simboli fascisti indossata durante le prove di ballo. L'attore, dopo essere stato espulso da Ballando con le Stelle per aver indossato la maglietta della X Mas, non le manda a dire. La maglietta di Enrico Montesano continua a far discutere e polemizzare. Evocare la X Flottiglia Mas ha scatenato vivaci reazioni e la richiesta di escludere il comico dalla trasmissione «Ballando con le stelle».