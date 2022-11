Energia | Von der Leyen | ' guerra ha aperto occhi a Ue | sì a price cap petrolio'

(Di martedì 15 novembre 2022) Bali, 15 nov. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda l', ladella Russia hagliall'Unione europea. La Russia, invece di vendere gas, preferisce bruciare gas. Questo restringe il mercato globale dell'e porta a prezzi alle stelle. Sosteniamo pertanto l'introduzione di un prezzo massimo del. Ciò andrà a beneficio anche dei Paesi a basso e a medio reddito". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo al G20 di Bali. "La nostra migliore risposta - ha rimarcato - è accelerare la transizione verde verso l'pulita. L'pulita è l'unica risposta sia alla crisi energetica che alla crisi climatica. E ci sono enormi opportunità globali anche in questo".

