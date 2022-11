Emily Blunt | «Perché noi madri dobbiamo sempre giustificare le nostre scelte lavorative?»

(Di martedì 15 novembre 2022) L'attrice, in una recente intervista, riflette su come siano cambiati i giudizi sul suo lavoro dopo la maternità. Spesso si sente schiacciata dal senso di colpa di essere madre e volere una carriera

Everyeye Cinema

L'attrice Emily Blunt, protagonista di The English, ha spiegato perché non ama gli script che riportano la descrizione 'protagonista femminile forte'.L'attrice ha deciso di dare questa svolta alla sua carriera rifiutando ruoli stoici e che non gli diano modo di affrontare le debolezze di una donna.