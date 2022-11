Edy Reja | Il Napoli arriverà fino in fondo | ha una rosa adeguata | Lobotka è pazzesco

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 15 novembre 2022) Edy, ex allenatore del, ed attualmente commissario tecnico dell'Albania,che domani sfiderà l'Italia, potrebbe essere la sua penultima uscita alla guida della nazionale balcanica perché il suo contratto scade a novembre e solo dopo la sfida di sabato contro l'Armenia si siederà attorno a un tavolo col Presidente della Federazione per discutere del suo futuro. Con stima, con serenità. Perché sotto la sua gestione l'Albania è cresciuta e ha sfiorato anche la fase spareggi per la qualificazione a Qatar 2022: 18 punti nel gruppo I alle spalle di Inghilterra e Polonia, che ha vinto in Albania l'ultimo scontro diretto. "Noi ci abbiamo provato - ha dettoin esclusiva a Tuttomercatoweb.com -. Bastava un punto con la Polonia e abbiamo subito gol a 10 minuti dal termine per un errore. Peccato, avevamo fatto benissimo vincendo ...