Edoardo Tavassi svela chi ha portato il Covid al Grande Fratello Vip

Leggi su biccy

(Di martedì 15 novembre 2022)al termine della puntata ha parlato con Alberto De Pisis. Chi hailfra le mura delVip? Il virologo Fabrizio Pregliasco ha dichiarato che probabilmente c’è stata una contaminazione fra la saliva infetta di qualche operatore e il cibo fatto entrare nella Casa. Teoria smontata da Andrea Gori, direttore delle malattie infettive del Policlinico di Milano che – ospite di Alfonso Signorini – ha confermato che il contagio c’è stato tramite una persona asintomatica entrata in Casa. “Molto probabile che un tampone eseguito su una persona asintomatica e che quindi ha un’infezione in stato latente risulti un tampone falsamente negativo. All’inizio dell’infezione l’infezione si può trasmettere, ma il tampone è negativo. Per questo motivo consigliamo ...