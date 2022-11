Eddie Murphy | quella volta in cui non fece ridere il divo della musica | La foto inedita spunta fuori dagli archivi

Leggi su newstv

(Di martedì 15 novembre 2022) In Italia la sua fama è ulteriormente accresciuta dal doppiatore italiano, Tonino Accolla, che ha reso la sua risata iconica Gligrafici e non sono una fonte inestimabile di notizie e di chicche. Spesso, infatti, ve li proponiamo. Questasiamo riusciti a pescare unadavvero introvabile, anche perché si tratta di uno dei rari casi in cuinon è riuscito a farqualcuno…(web source)Oggi 61enne, nato a New York, è uno degli attori più iconici, soprattutto negli anni ’90. Durante la sua carriera ha recitato in numerose commedie di grande successo divenute dei veri e propri cult del loro genere.è dunque considerato uno dei migliori attori comici ...