Ecco perché il Napoli non lo prende nessuno | la verità sul campionato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Siamo così arrivati alla prima parte di questo stranoe dobbiamo tirare le somme, anche se parziali, di ciò che abbiamo visto. E siccome non si tratta di un verdetto definitivo, cominciamo con il dire che questo primo spezzone è stato caratterizzato da una squadra dominante: il. E sta diventando piuttosto stucchevole ripetersi sempre negli elogi, continuare cioè a ricordare che questa squadra non ha conosciuto sconfitte, ha vinto 13 volte su 15 oltre ad avere il migliore attacco (37 gol fatti) e la terza migliore difesa (12 gol subiti). Al momento dobbiamo ammettere che è stata l'unica formazione piacevole da vedere, che ha riconciliato lo spettatore con il calcio. Per questo è prima con 8 punti di vantaggio sul Milan. Alle spalle delun gruppetto di inseguitrici che ha arrancato, dimostrando discontinuità ...