Ecco perché il Covid è in calo | la frase della Meloni che zittisce l' odio della sinistra

(Di martedì 15 novembre 2022) Giorgianon usa giri di parole e dal G20 di Bali, il premier, sottolinea i grandi passi in avanti fatti nella lotta algrazie ai vaccini e al lavoro incessante di medici e operatori sanitari. Con parole chiare laspegne in solo colpo le critiche (ingiuste) ricevute daper il caso del reintegro dei medici no vax in servizio. Il punto che esprime laè piuttosto chiaro: uscire dalla pandemia grazie ai vaccini ma non limitare più la libertà dei cittadini. "Ilè inin molti paesi, tra questi l'Italia. Grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione, alla responsabilizzazione dei cittadini, la vita è tornata progressivamente alla normalità". E ancora: "Ma la pandemia - ha continuato ...

Milano Finanza

Tecnologia Il servizio Prime per Amazon è in perdita ma resta un ottimo affare:Andrea Daniele Signorelli In occidente, TikTok ha stretto una partnership con Shopify per consentire ai ...Era una sfida terribile con me stesso, con uno che non è mai andato dall'analista, anchel'... ARISA E ROCCO SIFFREDI:IL PRIMO VIDEO INSIEME Foto d'apertura: dal profilo facebook Inflazione, ecco perché scenderà nel 2023 secondo Goldman Sachs - MilanoFinanza.it