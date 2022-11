E ora Montanari censura chi condanna il comunismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Il professor Tomaso, rettore dell'Università per stranieri di Siena e influencer de La7, quello che delle foibe si può parlare ma poco poco, con giudizio, perché se no si fa "revanscismo fascista", quello dei cessi inclusivi opposti alle odiose toilette omotransfobiche, ieri, sul Fatto Quotidiano, ha scritto che se fossimo un Paese liberaldemocratico il ministro Valditara «sarebbe cacciato seduta stante a calci nel culo». La colpa di Valditara è nota: ha scritto alle scuole una lettera, con invito a «riflettere e a discutere» a proposito dell'esperienza comunista nella ricorrenza dell'anniversario della caduta del Muro di Berlino. Ebbene, se dal punto di vista liberale (e si sospetta che non sia il punto di vista del professor) ci può essere qualcosa di discutibile nell'iniziativa di un ministro che sollecita le scuole a discutere ...