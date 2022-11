Dybala compie 29 anni e dalla Juve gli arriva una sorpresa

Un dono non così scontato vista la recente separazione trae la Juve, non senza qualche ...Paulo29 anni . L'attaccante argentino ha avuto un impatto devastante con la maglia giallorossa: 7 gol e 2 assist in 12 partite, poi l'infortunio muscolare l'ha allontanato dal campo. Ora ...ROMA - Tornato in campo con la Roma dopo l'infortunio muscolare, Paulo Dybala è volato negli Emirati Arabi dove la nazionale argentina si sta preparando in vista dei Mondiali. Nel frattempo oggi è un ...Paulo Dybala compie oggi 29 anni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, forse l’ultima fase in cui un giocatore può definirsi dentro alla sua “comfort zone”. Dopo le otto ore al giorno che ha sostenuto ...