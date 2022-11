Due tentativi di furto a casa Rugani | la compagna | “Notti di paura | costretti a cambiare casa”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) “Tre settimane fa la prima notte di. Poi un nuovo caso nei giorni scorsi. Adesso non ce la facciamo più a stare lì e stiamo cercando unanuova”. Lo ha raccontato Michela Persico,del difensore della Juventus, Daniele, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Nell’ultimo mese i ladri hanno provato a svaligiare due volte l’abitazione in centro a Torino della coppia. Poi il racconto: “Ero ada sola con Tommaso, il nostro bimbo di due anni, perché come sempre dopo le partite Daniele si ferma a dormire nell’hotel della Juventus alla Continassa. Tommaso aveva la febbre e così quella sera ho chiesto al mio compagno di non spegnere il cellulare – spiega -. Intorno alle 3 del mattino ho sentito la porta di ...